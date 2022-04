Héron| Huit œufs à retrouver dans les villages avant le fameux «9 de Pâques»

Première étape? Consulter les indices sur le site internet communal ou sur la page Facebook "Fabuleuse chasse aux 9 œufs de Pâques". Il y en a donc 8, un pour chaque œuf: une énigme pour "l’œuf abattu", un passage audio pour "l’œuf brouillé", une photo pour "l’œuf McCurry", un rébus pour "l’œuf illustré"… Une fois l’énigme résolue pour identifier l’endroit où se trouve l’œuf, il faut se rendre sur place, le trouver et recopier le chiffre repris dessus. Et ne surtout pas emporter l’œuf, histoire de permettre aux autres familles de participer aussi…

La chasse a été lancée le lundi4avril. Et les organisateurs le concèdent: "Les règles de la chasse sont très simples même si la partie est compliquée" . Alors, du coup, depuis ce lundi, les participants qui galèrent un peu peuvent demander des indices, par mail à enfance@heron.be ou via Messenger au départ de la page Facebook de l’événement. "On voulait que les familles puissent se challenger avec des énigmes pas simples mais on donne des indices quand même pour que tous les publics soient rencontrés. N’empêche, c’est gai de voir à quel point certains se creusent la tête, deviennent même un peu fous de ne pas trouver et nous supplient de leur donner un indice" , sourit Julie Lheureux. Qui annonce aussi que, ce vendredi15, les ultimes indices seront diffusés publiquement, histoire de donner un dernier grand coup à l’événement..

Trois familles gagnantes

Et puis, lundi, après la traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants jusqu’à 12ans (au Moulin de Ferrières aux alentours de 11h), le service Enfance lancera sa chasse au fameux 9eœuf. "Il y aura un périmètre exprès pour cette chasse." Un espace qui ne sera donc accessible qu’aux familles qui auront trouvé les 8premiers œufs. Et là, sans en dévoiler trop, plus question de résoudre énigmes, codes ou rébus, "il faudra juste avoir de la chance!" Trois familles, les plus performantes/chanceuses, repartiront en tout cas avec un cadeau. Mais pour le service Enfance, le cadeau, ce sont les retours positifs qui lui reviennent depuis le lancement de cette chasse aux œufs un peu particulière. "On voulait vraiment organiser une activité familiale pendant ces vacances, pour que les petits et les grands se retrouvent pour faire quelque chose ensemble , ajoute encore Julie Lheureux. C’est vraiment gai de se rendre compte que les gens participent, même la semaine passée sous la pluie. Et c’est aussi très gai pour nous d’en rencontrer quand on va sur place vérifier si les œufs sont toujours bien là, ou d’avoir des contacts par mail avec des familles qui demandent des indices…" À voir les photos de familles (tout sourire) partagées sur la page Facebook de l’événement, on sent en effet l’engouement suscité par cette grande première.

Le code des 8œufs est donc à envoyer à enfance@heron.be, pour le dimanche17avril à 18h au plus tard.