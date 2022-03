Héron/Wanze: une compétition de golf pour l’ASBL Au fil de l’eau

Mais à quoi serviront les bénéfices engrangés lors de cette journée?"À la maintenance de notre bâtiment", résume Marie-Françoise Boulanger, fondatrice et présidente de l’ASBL, En fait, le bâtiment couthinois de l’association, qui abrite une piscine adaptée, une crèche et 11appartements (3classiques et 8 en habitat groupé Abbeyfield), commence à montrer quelques signes d’usure."On a d’abord eu des fuites au bassin. Puis c’est la chaudière à plaquettes de bois, qui date de 2007, qui a eu des soucis. La mécanique d’alimentation de ce type de chaudière est très pointue, les entretiens coûtent très cher et il faut parfois attendre des semaines pour des pièces de rechange. Heureusement, jusqu’à présent, on a pu compter sur des bricoleurs motivés qui ont pu nous aider et sur des bénévoles qui sont venus pendant des jours et des jours recharger la chaudière à la main mais c’est lourd financièrement et psychologiquement, de toujours se tracasser de savoir si elle va tenir."D’autant que c’est cette seule chaudière qui alimente tout le bâtiment en chauffage et en eau chaude. Ce qui a obligé l’ASBL, à certains moments, à fermer la piscine pour concentrer l’énergie sur le chauffage et l’apport en eau chaude de la crèche et des logements. Du coup, l’ASBL envisage d’installer deux nouvelles chaudières, à pellets cette fois,"pour qu’on soit tout le temps fonctionnels même en cas de panne de l’une des deux". Un investissement d’environ 60000€ qui devra donc être consenti dans les toutes prochaines années."On doit remplir la tirelire parce qu’il faut penser à l’avenir. On ne peut pas tout le temps miser sur nos bricoleurs et nos bénévoles…"

Compétition de golf de l’ASBL Au fil de l’eau au Golf de Naxhelet, le dimanche1er mai dès 9h (départs «Rabbit» l’après-midi). Inscriptions auprès du secrétariat du club (085/826408) ou sur AFGolf dès le 1er avril. Infos complètes via www.aufildeleau.info