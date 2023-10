Oui, il y aura une patinoire en glace à Hannut cet hiver

Réponse apportée par Olivier Leclercq, échevin de la Gestion du Centre-Ville. "Oui, il y aura une patinoire. Oui, elle sera en glace. Oui, il y aura un groupe électrogène. Oui, nous avons alloué un budget de 20 000 €. Et enfin, Oui, la Ville prendra cet événement et les consomations énergétiques à sa charge." Comme beaucoup de Villes et Communes, Hannut avait fait le choix de réinventer les activités de sa Plaza Winter en 2022. Optant pour de la luge, un train pour les tout-petits et du curling, le bilan était loin d’être positif. "Le début de saison a été difficile à démarrer mais c’est plutôt positif du côté des chalets horeca et des activités événementielles, notait Manu Douette, le bourgmestre. P ar contre, les activités familiales n’ont pas eu la fréquentation qu’on espérait. La conjoncture économique a joué mais cette baisse de clientèle est clairement liée au manque de la patinoire qui reste indétrônable."

Cette année, la piste de glace revient donc envahir le centre-ville. "Il y aura une organisation conjointe entre le service Gestion du centre-ville et l’ASBL Horeca. On aura donc également un chalet où les parents pourront se détendre pendant que les enfants patinent, sourit Olivier Leclercq. Les détails seront à communiquer par la suite mais le projet est déjà bien sur les rails. Il reste une réunion à fixer en interne pour peaufiner les derniers détails entre les différents services communaux."