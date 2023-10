Pol Oter, doyen de la politique hannutoise, tirera sa révérence en 2024

Première élection (et dernière) sans être élu

"C’est Hervé Jamar qui est venu me chercher en 1994, se souvient Pol Oter. J’étais 17e sur la liste et je n’ai pas été élu. Ça m’arrangeait bien puisqu’à l’époque, si j’avais exercé un mandat de conseiller communal, j’aurais dû démissionner de mon poste de secrétaire adjoint au parquet de Liège. Je n’ai donc pas fait campagne. Je n’ai pas collé une seule affiche…" Pol Oter exerce cependant le mandat de conseiller CPAS durant cette législature. "Puis, pour l’élection suivante en 2000, la loi communale ayant changé, je n’étais plus obligé de démissionner de mon métier. J’ai alors fait campagne." Et cela lui a plutôt bien réussi: "J’étais à la 7e place sur la liste et j’ai fait le deuxième score, derrière Hervé Jamar."

Pas toujours d’accord, mais…

Propulsé au collège, le 1er échevin prend en charge la Culture, l’Urbanisme, la Jeunesse, l’Environnement… "C’est un basculement, reconnaît le Thisnois. Je passais d’un boulot administratif 8-16 h à un monde sans horaire où on est en route tout le temps et où on enchaîne les réunions en soirée." Pol Oter trouve rapidement ses marques au collège et se passionne pour la politique locale. "Je me souviens quand on a fait la première révision du règlement communal d’urbanisme ou encore quand on a lancé le premier conseil communal des enfants, en 2004, songe avec nostalgie le septuagénaire. On a toujours travaillé en bonne entente au collège, comme une bande de potes. Mais ça ne veut pas dire qu’on était toujours d’accord sur tout. Mais, à la fin, nos décisions étaient quand même collégiales."

À demi-mot, Pol Oter avoue quand même avoir été surpris quand la fonction de bourgmestre lui est passée sous le nez, en 2003, alors qu’Hervé Jamar devenait secrétaire d’État. "Même si j’étais 1er échevin, c’est Jean-Claude Jadot qui est devenu bourgmestre faisant fonction. Cela m’a un peu surpris mais je l’ai finalement accepté. Jean-Claude avait davantage d’expérience que moi et je n’avais pas l’ambition de faire de la politique à un autre niveau que le local. Hervé et Jean-Claude voyaient déjà plus large."

Le CPAS sur les rails

En 2006, il rempile au collège et peut mener à bien de beaux projets tels que Saga Africa (lire ci-contre). Il est aussi à deux doigts de concrétiser la salle culturelle, un outil qui fait toujours défaut à Hannut. "Cela reste une frustration car on est passé à deux doigts de la concrétisation. On avait le terrain et le budget, mais, finalement, le partenaire privé avec lequel on était en contact a eu des ennuis judiciaires. On n’avait plus confiance…"

Pour la législature 2012-2018, Pol Oter abandonne sa casquette d’échevin et prend la tête du CPAS, fonction qu’il poursuit toujours aujourd’hui. Un retour aux sources pour celui qui avait été conseiller au CPAS à ses débuts en politique. "Quand j’ai repris la présidence, j’ai hérité d’un déficit très lourd. Mais, finalement, on a réussi à remettre tout sur les rails."

De cette longévité en politique, Pol Oter retiendra qu’il faut savoir bien s’entourer pour mener à bien les dossiers. Même s’il a connu des coups durs, il n’est pas rancunier et ne retient que le positif: "On dit souvent qu’il n’y a pas d’amitié en politique, mais si. Et pas que nécessairement dans son propre parti."