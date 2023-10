Ça avance pour le label Énergie 2050 de Manu Douette : "Notre plus gros défi depuis la guerre"

Et pour relever ce défi, il a décidé de baser sa stratégie sur les communautés d’énergie, la biométhanisation, le nucléaire et les nouvelles technologies.

Mais tout ça, ça en est où ? Concernant les communautés d’énergie, dont le but est de "permettre un partage de l’énergie (NDLR: notamment photovoltaïque) produite localement", ça avance plutôt bien. "Le Parlement wallon a adopté un décret qui va dans ce sens. Malheureusement, il est assez contraignant. J’aurais préféré quelque chose de plus simple." Malgré ce décret contraignant, celui qui est aussi député wallon compte proposer au printemps 2024 un modèle qui tiendra la route, tant d’un point de vue technique, que financier et juridique. "Et j’espère qu’on pourra développer un projet pilote à Hannut dès 2025." Car, son label Énergie 2050, il veut d’abord le développer sur l’arrondissement Huy-Waremme.

Plus laborieux pour le reste

Si le développement des communautés d’énergie est en bon chemin, on ne peut pas en dire autant concernant la biométhanisation, un processus qui permet de produire du biogaz. "C’est sûr qu’on ne peut plus importer de gaz de Russie, mais on ne pourra pas non plus vivre sans gaz. En 2035, les chaudières au mazout seront interdites. La plupart des gens qui devront changer de système de chauffage se tourneront probablement vers le gaz. Et puis on a encore beaucoup de conduites de gaz qui n’ont pas encore été amorties." Bref, si on n’importe plus de gaz, mais qu’on en a encore besoin, il faudra bien le produire. "On doit faire évoluer la législation à ce niveau-là."

Dans son projet, il y a aussi le nucléaire, qui revient régulièrement au centre de l’actualité. "Avec la baisse de la consommation des énergies fossiles, on va devoir électrifier massivement. On n’arrivera pas à la faire uniquement avec le renouvelable."

Reste les nouvelles technologies. "On pourra par exemple transformer les surplus d’électricité, notamment photovoltaïque, en hydrogène, qui pourra être stocké." Cet hydrogène pourra ensuite être retransformé en électricité ou même en fuel, s’il est associé à des captations de CO2. Certes, le fuel, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux, "mais on ne fera jamais rouler une moissonneuse ou un camion dans une carrière avec de l’électricité". Et à ce niveau-là, on en est où ? "Nulle part. On a encore un boulevard devant nous."

Bref, il y a encore pas mal de chemin, mais le député-bourgmestre a bien l’intention de le parcourir.