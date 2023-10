Succès pour les premières lectures apéritives à Hannut

Ces 60 personnes ont pu écouter 8 comédiens (Martine Bouillon, Marc Slingeneyer, Jean Dufour, Florie Manil, Hervé Lhoest, Sophie Mathy, Xavier Matyn et Annick Leroy, donc) déclamer des textes sur un thème bien particulier: le Grand Nord, imposé par le programme de "La Fureur de lire". "On l’a un peu adapté pour notre côté décalé: on a fait Le Grand Nord avec une chaussure noire", précise Annick Leroy. Littéralement, la présentation s’est faite avec une chaussure noire sur deux aux pieds. "On aime bien faire les choses à notre manière. On ne joue pas comme tout le monde, on essaie de faire autrement, on a déjà joué dans un bus par exemple."

Le Pôle Nord, des histoires qui font froid dans le dos… ont donc été mis à l’honneur à l’heure de l’apéro. Pour les prochaines éditions, le thème changera forcément. Et sera peut-être plus personnel. "On pourra le choisir nous-même, c e sera un peu différent." Rendez-vous les 21 janvier (avec la thématique "Je commence demain"), le 5 mai et le 23 juin.