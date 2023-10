Une liaison cyclo-piétonne de plus à Hannut pour rejoindre Thisnes et Crehen en toute sécurité

Ce chemin vicinal n°13, parcouru ce dernier vendredi par les élus communaux et des représentants du Gracq, permet en effet de relier les villages de Thisnes et de Crehen aux diverses écoles situées à Hannut, à partir de la rue de la Gohale jusqu’à la rue de Crehen, sur une longueur approximative de 1200 mètres.

Afin de sécuriser au maximum la liaison pour les vélos, les piétons et les cavaliers, il a été décidé d’aménager ce chemin vicinal en bi-bande pour empêcher les voitures d’y circuler. Le chantier, lancé en juin, a coûté 404746€, avec un subside de 179000€ de la part de la Région.

"On veut évidemment aller très loin dans les liaisons cyclo-piétonnes, précisait encore le bourgmestre hannutois. On a déjà déclassé plus de 70 kilomètres de voirie et ce n’est pas fini car nous avons une vision globale du réseau que nous finirons par terminer. Cela se fait petit à petit, car nous savons aussi que certains villages – je pense ici à Merdorp – sont très éloignés du centre-ville, mais pourquoi pas, dans cette optique, aller jusqu’à Wasseiges et même jusqu’à Eghezée ? Cela fait plaisir de voir, de semaine en semaine, qu’il y a de plus en plus de voies lentes, et nous en sommes aujourd’hui à 8 kilomètres."

Avec une population de près de 3500 élèves pour huit établissements dans le pôle scolaire, il est en effet primordial que bon nombre d’élèves puissent se rendre à l’école à vélo. Les pedibus et les vélobus montrent déjà l’exemple et concernent les plus jeunes. Pour les autres, il sera aussi nécessaire de sécuriser la traversée des routes très fréquentées par les automobilistes. Si certains partagent aisément la route avec les cyclistes, d’autres pas…