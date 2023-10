Hannut: une première fresque inaugurée, il y en aura d'autres...

L’artiste a mis entre 40 et 50 jours pour signer sur le pignon de l’immeuble jouxtant la salle de la Saline, rue de Tirlemont, ce qu’il a baptisé "De l’humain à l’arbre, de l’arbre à la ville". L’œuvre est impressionnante, d’autant qu’elle s’étale sur 180 m2. Cette fresque transforme ainsi Hannut en un musée à ciel ouvert en y intégrant cette première œuvre qui attire immanquablement les regards. "Certains automobilistes sont passés à deux ou trois reprises devant, s’amuse Manu Douette, le bourgmestre lors de l’inauguration. Cela veut surtout dire que cette œuvre est de qualité et qu’elle a un impact énorme sur la population. Si on avait voulu lier culture, dialogue et population, on y est arrivé grâce à Robin."

Ce dernier reste néanmoins modeste. "J’ai travaillé à la bombe et au pinceau, mais lorsqu’il pleuvait un peu trop et que la peinture commençait à couler, il fallait bien s’arrêter. Et puis, il me fallait souvent descendre de mon échafaudage, de manière à voir si je respectais bien les proportions du personnage principal."

Et sa fresque de nous emmener dans un monde fantastique à coups de petites touches surréalistes mêlées à des bâtiments du patrimoine hannutois bien réels. Du grand art, tout simplement. "Cette fresque est la première et nous allons nous mettre à la recherche d’autres lieux à Hannut", a assuré Kristina Mshvidobadze, du centre culturel de Hannut.