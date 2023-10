Hannut : Dès lundi, les policiers de la zone de Hesbaye-ouest seront équipés de bodycams

La phase-test a permis aux policiers de se familiariser avec les caméras et leur fonctionnement. "Ils se sont rendu compte que le matériel est très facile à utiliser." L’utilisation de ces caméras est libre, les policiers ne sont donc pas obligés d’en prendre une lorsqu’ils partent en intervention. Ni obligés, d’ailleurs, de l’activer. Pourquoi s’équiper de pareilles caméras ? "Pour leur sécurité et la transparence envers les autorités judiciaires et administratives", explique le commissaire Purnelle. Ces caméras permettent d’enregistrer les conditions de déroulement d’une intervention, d’améliorer le compte-rendu des interventions, mais aussi d’apaiser les relations entre les policiers et leurs interlocuteurs. "C’est un outil de désescalade. Quand quelqu’un est borderline et qu’il l’informe qu’il va être filmé, ça peut faire redescendre les hormones de certains." Mais lorsque la personne est hors contrôle, une telle caméra permet aussi aux autorités judiciaires et administratives de prendre pleinement conscience de la situation. "C’est un appui supplémentaire."

Concrètement, le policier équipé d’une bodycam doit être identifiable comme un membre opérationnel des services de police par présentation de sa carte de légitimation, à défaut d’être en uniforme. Il peut faire usage de la bodycam sans solliciter l’autorisation préalable des personnes filmées. Il doit cependant avertir oralement de l’enclenchement de la caméra.

Certains policiers de la zone ont-ils refusé de s’en équiper ? "À partir du moment ou le choix est libre, il n’y a pas de refus. On laisse aux policiers la décision de l’emporter et de la déclencher."