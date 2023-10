"Extinction des feux" à Hannut pour la Nuit de l’obscurité du 14 au 15 octobre

Àl’occasion de la Nuit de l’obscurité, l’éclairage public au niveau de l’hôtel de ville hannutois et du parking sera éteint. Seront aussi concernées les rues d’Avernas, de Landen et des Vieux Remparts. "On a décidé de marquer le coup en éteignant les lumières de l’hôtel de ville. explique Amélie Dabompré, écoconseillère au service Environnement de la Ville de Hannut. Nous invitons également les commerces locaux et les citoyens à éteindre leurs éclairages extérieurs en guise de soutien." Une petite action qui pourtant reste un geste symbolique à échelle nationale. Chaque année, au mois d’octobre, l’association pour la sauvegarde du ciel et de l’environnement nocturne (ASCEN) organise une extinction des feux générale le temps d’une nuit. La Ville de Hannut répond présente à l’action une fois de plus. "Clairement, on relève un taux élevé de pollution lumineuse en Belgique et Hannut ne fait pas exception, soulève l’écoconseillère. Cette action, c’est une manière de sensibiliser la population face à la pollution lumineuse. qui en fait représente un impact important sur la santé mais aussi sur la biodiversité."