Les citoyens ont nettoyé les territoires de Hannut, Braives et leurs villages en faveur des ASBL locales

De 9 h à midi, des groupes de trois à quatre personnes se sont occupés de Hannut mais aussi de Braives, Latinne, Avennes. Toujours pour financer les quatre associations locales, des pains-saucisses et des boissons ont été proposés aux participants au retour du parcours.

David, son épouse Fleur et la petite Apolline se sont eux rendus à Trognée. "C’est la première fois que nous participons à ce nettoyage, raconte David Linne, citoyen hannutois et membre du Rotary club. C’est chouette de pouvoir partager ça en famille autour d’un acte citoyen, en plus de sensibiliser les plus jeunes."

Impression générale: il y a moins de déchets que l’an passé. "On a tous eu ce sentiment que la population commence à se rendre compte de ses gestes. C’est surprenant et encourageant pour les prochaines éditions", se réjouit Jules-André Goffin, responsable environnement du Rotary club.

Un prochain ramassage sera organisé le 22 octobre dans les villages de Geer et de Waremme. Rendez-vous donc à 8 h 45 dans la salle de la Liberté à Hollogne-sur-Geer.

Les dons peuvent être envoyés sur le numéro de compte BE88 1431 2099 1841. Réservations de pains-saucisses (4 €) pour le 22 octobre via didier.janssen@skynet.be