Décès du jeune Hannutois de 21 ans Simon à Liège: "La morbidité liée à l’alcool est élevée est Belgique"

Ainsi, selon l’enquête santé de Sciensano, 14% de la population belge boit trop d’alcool. C’est-à-dire plus de 10 unités d’alcool par semaine. Toujours selon Belgium.be, cette même enquête indique que 45% des jeunes consommateurs âgés de 15 à 24 ans ont commencé à consommer avant l’âge de 16 ans. "Il est pourtant prouvé qu’une consommation précoce peut conduire à des dommages cérébraux irréversibles et augmente fortement le risque d’accidents mortels."

La Belgique fait partie des pays où la morbidité liée à l’alcool est la plus élevée. C’est pour cette raison que les autorités belges ont décidé de lancer un plan interfédéral 2023-2025 pour lutter contre. "Les experts internationaux, du terrain mais aussi du monde scientifique, indiquent qu’il faut urgemment lutter contre la consommation nocive d’alcool, poursuit le site. Afin de répondre à ce défi, les ministres fédéraux et régionaux, compétents en la matière, ont œuvré ensemble pour élaborer une stratégie interfédérale assortie d’un plan d’action." Ce plan reprend 75 actions pour lutter contre la consommation nocive d’alcool. Il s’inspire des recommandations de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et du Conseil supérieur de la santé.

Le but ? Sensibiliser aux dangers liés à une consommation nocive d’alcool, notamment sur les liens entre alcool et cancers. Ces initiatives auront également pour objectif d’aider la population à identifier les signes d’une consommation nocive. "Ce plan d’action contient également des objectifs spécifiques, tels que le renforcement de la prévention et de la promotion de la santé, l’amélioration de l’accès aux soins, la réduction du nombre de décès et de blessures graves sur la route causées par l’alcool, mais aussi une réflexion sur le prix des boissons alcoolisées", termine-t-il.