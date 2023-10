Hannut: et revoilà le projet de lotissement de 18 maisons à Crehen

Ce projet n’est pas neuf. "La demande a déjà été introduite à plusieurs reprises et par des promoteurs différents", explique le bourgmestre Manu Douette. Le dossier avait cependant été recalé car la Ville de Hannut veut travailler sur la densité de ses espaces, elle veut maîtriser le développement démographique. Là, mais dans tous les quartiers où il y a et aura dans le futur de nouveaux projets.

En janvier dernier, le projet avait déjà fait l’objet d’une enquête publique. Un projet qui avait suscité une vaste opposition citoyenne par la voie d’une pétition de 90 signatures. "Ils avaient déposé une mouture de leur projet pour laquelle il y a eu plusieurs remarques de la Région wallonne et de riverains", se souvient le bourgmestre. Le projet suscitait aussi des inquiétudes liées aux inondations. "Toute une série de vérifications ont d’ailleurs été faites par l’AIDE, on a demandé une série d’infiltrations dans le sol." Et le bourgmestre d’expliquer que désormais, dans chaque quartier, il y a une demande pour un maximum d’infiltrations afin de lutter contre les inondations. "On veut un maximum d’infiltrations des eaux de surface afin d’éviter de surcharger les égouts."

Le promoteur a donc redéposé un projet modifié. Une nouvelle enquête publique est lancée. "Il reste un peu de temps aux riverains pour répondre, certains se sont déjà mobilisés." Une fois l’enquête publique terminée, la Ville de Hannut enverra le dossier à la Région wallonne. Toutes les données seront traitées, tous les avis seront récoltés et la décision sera alors prise d’accorder ou non le permis. Mais cela, pas avant quelques mois. Le dossier est actuellement consultable au service urbanisme de l’administration communale, durant les jours ouvrables et uniquement sur rendez-vous.