Le chanteur français M. Pokora sera en aftershow le 21 octobre au Marché couvert de Hannut

Le chanteur français bien connu M. Pokora se produira dans le cadre de la seconde soirée Aftershow le samedi 21 octobre, au Marché couvert de Hannut. Ceci dans le cadre d’une soirée qui réunira un chapelet d’artistes dès 21 h. "On a organisé une première soirée Aftershow le 21 septembre au Marché couvert, à laquelle on avait invité le rappeur Lacrim, explique Kevin Delathuy, du bar à cocktails hannutois L’Instant Présent, qui coorganise l’événement aux côtés de Nicolas Corthouts (O’Minus Waremme) et Yannick Peigneur (Red Sound Hannut). La soirée a fait écho jusqu’aux oreilles du chorégraphe de M. Pokora, le Liégeois Armel Ngungunanga, qui nous a proposé de le faire jouer après son concert au Palais 12 à Bruxelles."