Tous les cimetières seront cartographiés par drone

Le manque de place dans les cimetières, c’est un problème récurrent, à Hannut comme ailleurs. À l’approche de la Toussaint, dans les communes, on se prépare à afficher des avis sur les concessions à l’abandon. "Il faut un marquage durant deux Toussaint, précise l’échevin Niels’s Heeren, l’échevin hannutois en charge des Travaux. Si on n’a pas de nouvelle de la part des familles et des descendants éventuels après ce laps de temps, alors on peut récupérer l’espace. On a ainsi pu récupérer de la place dans le cimetière de Villers-le-Peuplier et on va procéder à un tel affichage dans celui de Cras-Avernas."