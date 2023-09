La réserve naturelle des 7 Fontaines cherche des bénévoles à Hannut

Il y a quelques mois, des travaux ont été entrepris pour permettre au lieu d’en faire un havre de la biodiversité.

Ainsi, avec l’aide de bénévoles, les lieux ont été nettoyés avant de procéder aux aménagements destinés à favoriser un développement naturel et harmonieux. "On a fait des terrassements et on a creusé des mares et des étangs, note Amélie Dabompré, écoconseillère à la Ville de Hannut. Au total, on a 19 plans d’eau répartis sur l’ensemble du site. Nous avons aussi défriché les petits saules qui envahissaient et taillé les saules têtards." Des plantations ont également été entreprises, notamment celles d’un corridor rivulaire. "Ce sont des plantations spécifiques le long du cours d’eau, explique Amélie Dabompré. Il y a eu aussi des travaux d’etrépages qui consistent à enlever une couche de terre pour favoriser certaines essences."

Le site a ensuite été clôturé et il reste encore à y placer des panneaux didactiques et à planter quelques arbres fruitiers. "Tous ces travaux, d’un montant de 250 000 € sont financés à 100% par un subside régional", détaille encore l’éco-conseillère hannutoise.

La volonté de s’impliquer

Et maintenant, que reste-t-il à faire ? Si la nature fait le gros du travail, il faudra quand même ponctuellement lui donner un coup de main. Raison pour laquelle, la Ville, en collaboration avec Natagora qui va gérer le site, lance un appel aux citoyens qui voudraient rejoindre le comité de gestion. "Il ne faut pas de compétence particulière mais la volonté de s’impliquer au niveau de la réserve, détaille Amélie Dabompré. Il faudra de temps en temps aider pour faucher ou arracher de la végétation envahissante." En attendant, la réserve naturelle a déjà vu revenir pas mal d’espèces d’amphibiens et d’oiseaux tels que le râle d’eau, la bécasse du bois, la bécassine des marais, le faucon pèlerin ou encore la rousserolle écarlate. Le site doit garder une certaine quiétude mais, ponctuellement, des balades découvertes y seront organisées.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact par mail environnement@hannut.be ou au 019/51 93 68.