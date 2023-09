La deuxième édition des 15 Heures de jeux, c’est ce samedi à Hannut

"Pendant 15 heures, donc, les participants pourront venir jouer à des jeux de société, explique la fondatrice du club, Amélie Hella. Ici, c’est une sorte de journée portes ouvertes. On ne demande donc pas d’inscription contrairement aux soirées jeux qu’on organise les troisièmes vendredis."

"Susciter l’échange et la découverte"

L’accès aux tables de jeux n’en coûtera que 2 € aux participants ce samedi. "Évidemment, pour ceux qui viennent juste boire un verre et regarder les joueurs, l’entrée est libre. L’idée, ce n’est pas de faire de gros bénéfices mais de rentrer dans nos frais, pour pouvoir continuer à organiser les 15 Heures une fois par an et les soirées de jeux durant l’année." Et ce samedi, les participants pourront arriver quand ils le veulent et rester tout le temps qu’ils le souhaitent.

Ces derniers peuvent par ailleurs apporter leurs propres jeux à faire découvrir. "L’idée, c’est de prendre du plaisir à jouer mais aussi de susciter l’échange et la découverte. Pour ceux qui ne viennent pas avec leurs propres jeux, pas de souci, on a tout ce qu’il faut en stock. Et hormis durant les sessions animées (NDLR: lire ci-contre) , les gens peuvent jouer à ce qu’ils veulent. C’est sans prise de tête."

Aussi, un vendeur de jeux tiendra un stand durant toute la journée. "C’est le magasin Hasard Ludique, de Namur, qui viendra mettre en vente des jeux, et notamment certains parmi ceux qui seront proposés en test." À boire et à manger seront également proposés, à des prix démocratiques.

Les 15 Heures de jeux de Hannut se tiendront ce samedi 23 septembre de 9 h à minuit, sans réservation. Pour les soirées jeux les 3e vendredis de chaque mois, les réservations se font via lesludisteshannutois@gmail.com. Plus d’infos au 0495/85 56 29.