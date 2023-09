Des champignons à l’ancienne caserne militaire de Hannut

L’automne arrive et la saison des champignons aussi. L’occasion pour Denis Evrard, ce natif de Jauche de 33 ans, de commencer sa production de champignons à l’ancienne caserne militaire de Hannut. Son idée ? Un lieu de vente de produits locaux du nom de Jardin d’E-den, "J’ai toujours eu ce rêve d’un projet de maraîchage. Le milieu m’attire et j’ai enfin osé me lancer dans l’aventure. " À sa disposition, un terrain de 4 500 m2 et un demi-hangar qu’il loue au CPAS de Hannut. "Le site me permet vraiment de pouvoir développer mes cultures. À l’heure actuelle, je cultive mes champignons dans des sortes de serre en hauteur que j’ai aménagées. Mais j’aimerais tenter de les cultiver plus tard dans les champs avec les autres légumes." Mais pourquoi les champignons ? "Je devais me différencier sur le marché des producteurs et puis je trouve cela fascinant comme processus de production." Pour octobre sont prévus pleurotes et champignons de Paris. "Je suis en phase d’essais. Ici, j’offre mes services pour récolter et entretenir les cultures. Mais dans un premier temps, je ne m’occuperai pas de la préparation des substrats, la matière nourricière du champignon. "