Sujette aux nids-de-poule et autres bosses, la rue avait grand besoin d’un coup de neuf. "C’est un peu difficile d’estimer la durée des travaux de manière générale, mais ici, les délais devraient être respectés. C’est un petit tronçon donc les travaux devraient être réalisés dans les temps", nous informe l’échevin, Niels S’Heeren. À l’origine, les travaux de la voirie étaient prévus au mois d’août de cette année afin de ne pas perturber la circulation au niveau de l’école.

"Une question de sécurité"

Pour diverses raisons propres à l’entrepreneur, ils n’ont pas pu être réalisés. Le projet datant du budget 2022, les travaux ont finalement démarré lundi matin. Il sera donc impossible de passer dans la rue de l’Aîte depuis la rue Zénobe Gramme du 18 septembre au 18 octobre.

Entre nids-de-poule et bosses, le passage se fait plus sportif qu’il ne doit normalement l’être. "C’est une rue très étroite et empruntée par beaucoup de monde, notamment des piétons qui marchent en centre de voirie parce qu’il n’y a pas spécialement de trottoir à cet endroit-là", explique encore l’échevin.

La couche de roulement était creusée à plusieurs endroits et les pavés qui se trouvaient en dessous commençaient à remonter. "C’est une question de sécurité, on a des rues abîmées et on les priorise en fonction du danger. C’est une décision assez importante, pour tous les usagers qui empruntent cette voie." D’autant plus que la rue est fréquemment empruntée par des parents et des enfants se rendant à l’école primaire, située quelques pâtés de maisons plus loin. "Cette semaine-ci, on arrache tout. On va refaire les fondations et remettre une couche de roulement."

Déviation et phase test mises en place

Le trafic sera fatalement un peu moins fluide qu’à l’habitude. L’accès à l’école Saint Cœur de Marie sera ouvert côté cour, soit par la rue Remparts Saint-Christophe. "Les parents qui passeront par là auront deux possibilités pour sortir, en passant par la rue de l’Église ou la rue Ernest Malvoz."

Pour ce projet-ci, pour rappel issus du budget 2022, la Commune a débloqué 50 000 € TVA comprise. C’est d’ailleurs dans ce cadre-là que la Commune profite des travaux pour fluidifier le trafic au niveau du carrefour de la place Henri Hallet, la rue Jean Mottin et la rue Albert 1er. "On a établi un changement de sens de priorité pour fluidifier la circulation et ainsi éviter d’encombrer tout l’hypercentre. Avant, c’étaient les voitures qui venaient de la rue Albert 1er et qui tournaient dans la rue Jean Mottin qui avaient priorité. Maintenant, pour la durée des travaux, ce sont ceux qui viennent de la place Henri Hallet qui ont la priorité", conclut Niels S’Heeren. Dans un premier temps, ces mesures ne seront d’application que pendant la période de réfection. Cette phase test mènera peut-être à une application permanente après les travaux, toujours selon l’échevin.