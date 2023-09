Les fondateurs hannutois du Daily Burger, Guillaume Detrixhe et Loïc Motte, mis à l’honneur par le Gouvernement wallon

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie à Namur, le Gouvernement wallon a décidé de mettre à l’honneur la jeunesse en créant une nouvelle reconnaissance, complémentaire aux Mérites d’honneur, appelée les "Étincelles de Wallonie". Vingt jeunes âgés entre 18 et 35 ans ont ainsi été mis en avant ce samedi soir. Parmi eux, le Hannutois Guillaume Detrixhe (32 ans) et son associé hélécinois Loïc Motte. Les deux anciens étudiants du collège Sainte-Croix, comparses depuis l’école maternelle, ont lancé en 2017 l’enseigne Daily Burger, route de Landen à Hannut. Six ans plus tard, le projet a magnifiquement grandi. Avec l’ouverture de deux autres restaurants à Wierde et Jodoigne. Et la reprise des points de restauration sur le domaine de l’Hirondelle à Oteppe en 2019.