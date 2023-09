Une saison culturelle ancrée dans la nouveauté à Hannut: "On teste de nouvelles choses"

"On essaie de rester dans ce que l’équipe aime, détaille Kristina Mshvidobadze, animatrice, en veillant à ce que le public soit content et que tout le monde s’y retrouve en répondant aussi aux demandes des citoyens."

Élargie à différentes catégories (concerts, ateliers zéro déchet, expositions, théâtre, ciné-débat) cette nouvelle programmation tient compte de ce qui se fait depuis des années mais en y apportant un souffle nouveau. "On se diversifie dans notre proposition en testant des nouvelles choses", glisse l’animatrice.

À pointer dans cette dynamique toute neuve apportée par la jeune équipe (Adrienne Quaidriat, Robin Bodéüs, Kristina Mshvidobadze et Céline Degrave), les expositions qui sont désormais en décentralisation à la bibliothèque et à la piscine communale en plus de la galerie initiale située au Château Mottin. Outre les espaces d’expositions étendus, les artistes invités le seront aussi. "À la base, nous invitions des artistes confirmés, rappelle Kristina Mshvidobadze, cette année, nous allons donner l’opportunité à une étudiante de venir exposer. C’est une façon de lui donner de la visibilité. Et de voir où cela peut mener."

Café à déguster

Au niveau des conférences, l’accent est également mis sur l’innovation avec l’une d’elle "Balance ton Olympe" (5 décembre), en mode gesticulée et donc, fusionnée à du théâtre. Autre première, une conférence dégustation "Tout sur le café" (8 avril) où le public inscrit pourra goûter à ce breuvage ancestral.

Côté spectacles vivants, le centre culturel hannutois reste dans le "good vibes" avec deux propositions théâtrales qui misent sur la bonne humeur. "Les gens sont en demande de divertissements pour passer un bon moment." Côté nouveautés encore, les concerts ainsi que les ciné-débats et les ateliers zéro déchet (voir ci-dessous).

À cette affiche déjà complète s’ajoutent encore les quelques gros événements de la saison avec la Fête de la musique en juin, la culture en goguette, le théâtre en plein air ainsi que l’exposition citoyenne "Les petits carrés".