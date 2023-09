Pour les mois à venir, les comédiens se lancent un nouveau défi, des lectures apéritives, le dimanche à l’heure de l’apéro. Le principe est simple: rendez-vous sera donné au public pour écouter des comédiens déclamer des textes. Cela peut-être des extraits de romans, de récits ou encore de poésies. Les textes en question sont sélectionnés en fonction d’une thématique donnée. Deux parties, entrecoupées d’une pause désaltérante, seront proposées aux spectateurs de 11 h à 13 h. L’entrée sera libre. Il sera juste demandé d’être présents dès le début afin de ne pas perturber le déroulement de la présentation.

Quatre rendez-vous, quatre thématiques

Quatre rendez-vous sont ainsi fixés dans quatre lieux différents d’ici juin prochain. Le premier, le 15 octobre, s’articule autour de la Fureur de lire, en collaboration avec la bibliothèque communale qui prépare toute une série d’animations pour l’occasion. C’est dans les locaux de celle-ci que le premier rendez-vous est fixé. La thématique choisie est le Grand Nord. Il faut donc s’attendre à des lectures rafraîchissantes à l’heure de l’apéro.

Les autres dates et thématiques sont déjà connues. Le 21 janvier, dans le contexte des bonnes résolutions du Nouvel An, "Je commence demain" ; Le 5 mai, en cheville avec l’exposition du centre culturel sur les arts urbains, "Lézards urbains", et enfin, le 23 juin, dans le cadre de la fête de la musique, "Un p’tit bémol pour la route". Les lieux ne seront dévoilés que plus tard.

Infos au 0479/77 90 45 ou sur le www.planchesanu.be