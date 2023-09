C’est reparti pour l’auto-cueillette à Cras-Avernas

"J’ai 3 ha de poires et 1,5 ha de pommes cette année où l’on peut faire de l’auto-cueillette (NDLR: huit autres ha sont destinés à la grande distribution), précise Grégory Fournaux. C’est une bonne année pour ces fruits même si les jeunes arbres plantés cette année ont un peu de mal."

Dès ce week-end et pendant les quatre autres qui vont suivre, les particuliers peuvent donc venir cueillir au verger de la Marsale de 9 à 17 h. Le prix est de 0,80 € le kilo tant pour les pommes que pour les poires. Différentes variétés sont proposées: Jonagold, Golden, Gala, Boskoop, Pirouette les pommes ; Conférence et Doyenne pour les poires. Des pommes de terre (Charlotte, Nicola, Juliette et Laura) sont aussi disponibles en auto-arrachage au prix de 0,70 €/kg.

En proposant ses fruits directement au particulier, le fruiticulteur essaie ainsi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais l’objectif est aussi de créer des liens avec les consommateurs. "Les gens sont curieux, ils me posent beaucoup de questions, on voit qu’ils sont intéressés", indique Grégory. Et pour combler leur soif d’apprendre, le fruiticulteur propose des visites de son exploitation. "Je fais une sorte de petit train en tractant des pallox où prennent place les gens pour visiter le verger." C’est que, outre les pommes et les poires, les visiteurs peuvent découvrir le rucher ou encore les poules. Un château gonflable pour les enfants et une aire de pique-nique pour les familles qui veulent faire une pause durant la cueillette sont aussi prévus.

Verger de la Marsale, rue Désiré Streel à Cras-Avernas (Hannut).