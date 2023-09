Dimanche, tous à roulettes dans l’hyper-centre de Hannut

Différentes associations seront présentes telles que le GRACQ. Un stand d’informations fera aussi le point sur l’application Ride & Buy et sur les vélos-bus mis en place avec l’aide de la Ville. "On présentera aussi la remorque EMSR (éducation à la mobilité et à la sécurité routière) d ont on a fait l’acquisition il y a quelques années, explique Sophie Grenier. Elle peut être mise à disposition des écoles et des collectivités pour créer des petits parcours avec des cônes et des panneaux afin d’enseigner la sécurité routière."

Mais avec ce premier dimanche sans voiture, pas question de se limiter à un one shot car l’ambition des autorités communales est de promouvoir les déplacements doux sur le long terme. C’est la raison pour laquelle une formation au maniement du vélo en ville est prévue les 26 et 28 septembre prochains, dès 18 h 30. "C’est une formation animée par Pro Vélo, détaille Sophie Grenier. Il y a d’abord une partie théorique sous forme d’un quiz pour rappeler le code de la route puis on explique comment bien prendre sa place dans la circulation, comment être bien visible…" La formation se poursuit ensuite avec un volet pratique par un tour à vélo dans le centre-ville. "Le moniteur nous montre des endroits où il faut particulièrement être attentif, note Sophie Grenier qui a déjà suivi cette formation. Par exemple dans les SUL (sens unique limité) car les automobilistes ne s’attendent pas toujours à y croiser un vélo." Ces formations sont gratuites mais limitées à dix participants par séance. Il faut dès lors réserver. Les participants doivent aussi venir avec leur vélo et une tenue adaptée à la météo.

Infos et inscriptions: 019/51 93 92.

mobilite@hannut.be ou 019/51 93 53.