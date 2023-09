C’est aussi la rentrée à la MJ de Hannut: huit ateliers proposés dès lundis

Une ASBL active

Depuis des années déjà, la Maison des jeunes de Hannut met tout en œuvre pour offrir aux jeunes qui la fréquentent un espace de créativité mais aussi d’accueil où ils se sentent bien et écoutés. La diversité des ateliers permet aux adolescents de s’ouvrir aux diverses formes artistiques, le tout encadré par des professeurs qualifiés. Durant l’année, les animateurs de la maison accompagnent également les jeunes aussi bien pour des sorties organisées, des soirées karaoké ou bien encore lors de journées d’études pour encadrer les périodes d’examen.

Les ateliers et activités se dérouleront dans les deux salles dont dispose la Maison des jeunes: l’une à Avernas-le-Baudouin et l’autre à la salle de La Saline dans le centre de Hannut. Ces endroits sont des espaces de détente où se trouvent table de ping-pong, consoles de jeux vidéo et local radio entre autres. Sur place, une équipe de sept animateurs qui s’articulent pour permettre à la maison de vivre dans une ambiance chaleureuse et productive.

Pour le mois de septembre

"Ta MJ débarque en vélo" se tiendra ce dimanche 10 septembre. Au programme de la journée, une balade à vélo prévue à travers quatre villages de la commune. Dans l’ordre: Grand-Hallet, Thisnes, Blehen et Poucet. Un minibus sera aussi de la partie où des vélos "bizarres et originaux" seront exposés. Pour les participants, un concours sera organisé avec comme cadeau à la clef, un vélo. "Nous avons organisé cet événement afin de promouvoir notre grand projet que nous menons depuis un an, à savoir la création de gares à vélos qui se situeront à côté de nos deux salles."

À l’occasion de la 4e édition de la Journée des Maisons des jeunes, la MJ de Hannut organise aussi son événement "Passe à la maison" qui se tiendra le 30 septembre. Cette opération de visibilité concerne toutes les maisons des jeunes du territoire francophone. Pour l’occasion, la MJ ouvre ses portes aux curieux afin qu’ils puissent essayer et jeter un œil aux ateliers organiser par l’ASBL. Ce sera l’opportunité également de faire connaissance avec l’équipe durant les festivités. Ouverture des portes dès 14h.

Pour plus d’informations et horaires d’ouverture: sur le site internet de la Maison des Jeune de Hannut, sur leur page Facebook et Instagram ou par téléphone au 019/51 33 16