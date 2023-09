Hannut: venez découvrir le métier des policiers et pompiers

Qu’est-ce qu’on retrouvera à la porte ouverte conjointe policiers/pompiers ? "Les policiers vont montrer un maximum de facettes de leur métier", note Anne-Sophie Peeters. Ils feront ainsi des démonstrations. Notamment d’interpellation et d’intervention. "Ils collaboreront avec les pompiers sur le site de la caserne, ils montreront leur travail lors d’une désincarcération." Un maître-chien sera présent avec deux chiens: un chien de patrouille et d’attaque et un chien de recherche de stupéfiants. "Ça, ce sera plutôt l’après-midi."

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir plusieurs stands sur les métiers de la police. La cavalerie sera là, ainsi que la police de la navigation. Les drones et les véhicules de police seront présentés ; il y aura moyen de faire graver son vélo. "On travaille pour cette journée avec la zone de police de Liège. On aura ainsi sur place un véhicule crash-test qui simule un crash pour se rendre compte du choc, on aura aussi une voiture-tonneau pour démontrer l’importance de porter sa ceinture de sécurité." Enfin, un stand jobpol sera là pour donner des informations sur le métier de police, sur le recrutement et sur les différentes épreuves pour entrer à l’académie de police.

Dimanche, de 10 h 30 à 18 h, police et pompiers proposent une porte ouverte à Hannut.