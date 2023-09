Gratuite pour les Hannutois, une application pour retrouver les animaux perdus

Les animaux de compagnie faussent souvent compagnie à leur maître. Au grand désespoir de ceux-ci. Mais mieux que les échanges sur les réseaux sociaux, il existe une application qui permet de retrouver plus facilement son toutou ou son minou préféré. L’application Animal Search, à télécharger sur smartphone ou PC, permet le signalement des animaux perdus, blessés ou décédés avec une photo géolocalisée.

Une fois l’animal encodé, contact est alors pris avec les acteurs et services de terrain (refuges, vétérinaires, police, services communaux) pour identifier l’animal et son propriétaire. L’application partage aussi l’info sur les réseaux sociaux.

Préenregistrer son animal

La Ville de Hannut propose à ses habitants de télécharger gratuitement cette application. "Cela nous coûte 4 centimes par habitant par an, soit environ 680 euros par an", précise Florence Degroot, l’échevine en charge du Bien-être animal. Une dépense légère pour les finances communales mais qui va sans doute aider des propriétaires d’animaux dans l’embarras. Car les citoyens hannutois bénéficieront gratuitement de la version premium de l’application en question. Qui leur offrira davantage de possibilités. Par exemple, ils recevront des notifications d’alertes en cas d’annonces concomitantes (via les numéros de puces, bagues, boucles d’oreilles…). Elles permettent donc aux utilisateurs de se contacter. De même, la version premium permet aux utilisateurs de préenregistrer leur animal avec une sorte de petite carte d’identité reprenant la fiche signalétique et la photo de l’animal. Enfin, le citoyen hannutois peut demander à être alerté si un signalement semblable à son animal perdu est encodé dans l’application.

Pour s’inscrire, c’est tout simple, il suffit de se rendre à cette adresse: www.animal-research.be/fr. En fonction du code postal, l’application contrôle que l’utilisateur est bien Hannutois pour lui offrir la gratuité. Le marché passé entre la Ville de Hannut est valable deux ans et pourra éventuellement être renouvelé.