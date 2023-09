Charles (Hannut), Milan (Neupré) et Rémy (Huy), ces trois espoirs s’envolent aux EuroSkills de Gdansk

1. Charles Liesenbourghs, 23 ans, de Hannut

Formé à la HELMo Saint-Laurent de Liège, le jeune homme travaille chez Automation & Services, à Blegny et compétitionne dans la catégorie Contrôle industriel.

C’est un coutumier des Startech’s puisqu’il ne cumule pas moins de cinq participations, jusqu’à décrocher le Graal: faire partie des Belgian Red Bears, l’équipe qui défendra les couleurs belges lors des EuroSkills de Gdansk. C’est à sa pugnacité que Charles doit sa place dans la sélection noir-jaune-rouge. "Je suis monté chaque année sur le podium, mais j’ai dû attendre 2022 pour enfin toucher du doigt mon objectif de me mesurer aux candidats des pays voisins. Ce qui m’a poussé à m’inscrire chaque année, ce sont les formations offertes et la possibilité de concourir sur la scène internationale, de se mesurer aux autres pays", confie le Hannutois.

Charles aurait dû s’envoler pour Shanghai en 2022. Un rêve brisé par les mesures sanitaires. La session de rattrapage ? Elle a eu lieu à Salzbourg (Autriche). "C’était dur. Je termine 13e sur 22 participants. Mais j’ai adoré l’expérience", se souvient le jeune homme. Bricoleur né, Charles est un infatigable touche-à-tout. C’est naturellement vers la filière technique qu’il s’est orienté. "J’ai la chance aujourd’hui de faire un travail dans lequel je ne m’ennuie jamais", précise-t-il.

D’ambition, Charles n’en manque pas. Pour Gdansk et surtout pour l’avenir. "Un jour, je créerai mon entreprise d’automation pour les grosses sociétés. Du boulot, il y en a… ", conclut l’intéressé.

2. Milan Galassi, 24 ans, de Neupré

Milan Galassi a 24 ans. Il est originaire de Neupré et a également suivi son cursus d’apprentissage à la HELMo Saint-Laurent. Sa discipline ? L’intégration robotique, dans laquelle il partagera les ambitions belges avec un concurrent liégeois.

"Les EuroSkills de Gdansk sont une occasion de me surpasser et de découvrir de quoi je suis vraiment capable, explique le Neupréen. Ce que j’ai réalisé en sélection lors des Startech’s, je ne l’avais jamais réalisé auparavant. "

Venu à la compétition par l’intermédiaire d’un ancien de WorldSkills Belgium, Milan ne pensait pas à ce grand tournoi international en s’inscrivant. "Seulement à apprendre, à y aller étape par étape", précise-t-il. Les étapes, il les a toutes croquées avec appétit pour être l’un des deux représentants de sa catégorie, à Gdansk. À quelques jours du début de la compétition, l’ambition du jeune homme est grande. "La préparation mentale m’aidera à gérer mon stress et à rester concentré. Je suis un compétiteur, je n’abandonne pas avant d’avoir tout essayé. C’est ma force", annonce Milan.

Au-delà d’une potentielle médaille européenne, le Neupréen veut profiter à fond du voyage et de l’expérience. "Cette aventure m’a déjà apporté des formations gratuites et des belles rencontres. Tout ce qui arrive aujourd’hui n’est que du bonus ", confie l’intéressé.

3. Rémy Borguet, 23 ans, de Huy

Rémy Borguet est un Hutois de 23 ans formé à la HELMo Gramme (Liège). Il concourt dans la catégorie Mécatronique avec un autre candidat du Brabant wallon.

Le jeune homme n’en est pas à son galop d’essai puisqu’il a déjà participé à plusieurs reprises aux Startech’s, qu’il a découverts en 2019. "Mes deux premières compétitions ? J’ai fait absolument n’importe quoi. Mes résultats ont frôlé les 40%. Je n’avais aucune organisation, aucune marche à suivre. Je bidouillais ", se souvient l’intéressé.

Aujourd’hui, Rémy ne balbutie plus sa technique. Mieux formé, mieux structuré, il gère aussi mieux son stress et ses compétences. Plus un hasard, dès lors, s’il est du voyage à Gdansk pour les EuroSkills ! Et dire qu’il lui a suffi de voir une machine fonctionner pour que le déclic se fasse. "J’ai quitté les sciences économiques pour l’électricité automatisation. Mon grand-père était électromécanicien et j’ai hérité de son matériel."

Une histoire de famille et une pensée pour papy, avant de porter les couleurs belges en Pologne. "C’est fou. Il m’a fallu quelques jours pour réaliser que j’allais représenter mon pays à l’étranger. J’ai reçu tellement de témoignages positifs des anciens compétiteurs que je me réjouis de vivre cette expérience." Les EuroSkills seront une occasion en or, pour le Hutois, de montrer tous les progrès réalisés depuis 2019 et ses premiers pas aux Startech’s.