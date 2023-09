Les vols de selles reprennent: le haras du Roua à Hannut en a fait les frais

Remy De Veerman, le propriétaire du Haras du Roua à Hannut. souhaite vivement mettre en garde tous ses collègues. " Dans la nuit de mardi à mercredi, mon haras a été victime d’un vol de selles, déplore-t-il. Quatre selles nous ont été dérobées." Sur les réseaux sociaux, le Hannutois indique que la sellerie se trouve juste à côté de son habitation, " là où dorment les chiens. Personne n’a rien entendu et aucune trace n’a été laissée. La porte de la sellerie, fermée à clé, a été méticuleusement et très proprement "démontée"." D’après le propriétaire du Haras du Roua, aucun doute, les vols de selles d’équitation reprennent. On se souvient que de février à mai 2023, plusieurs écuries privées ont été touchées par cette vague de vols ciblant précisément et uniquement les selles de grande valeur, comme à Momalle, à Fexhe-le-Haut-Clocher, Lesves (province de Namur) ou encore Charleroi où plus de 50 000 € de matériel avaient été emportés. Ces vols avaient pris fin depuis le mois de mai… jusqu’à ce mercredi, tôt le matin. "Soudainement, cela recommence. Alors, j’aimerais vraiment bien mettre en garde tous mes collègues et dans le milieu: les vols de selles recommencent bel et bien malheureusement. Faites bien attention à votre matériel !"