Le projet de maison rurale à Abolens (Hannut) a été activé

Mais surtout pour les activités de l’amicale du village, qui organise notamment le festival les Granges. "Les lieux pourraient d’ailleurs servir pour cet événement", insiste l’échevin. Outre cette dimension conviviale, l’étage pourrait également voir naître des logements, pourquoi pas à loyer modéré. Pour l’instant, la fiche-projet vient seulement d’être activée. Les délais pour ce type de travaux étant très longs, la conception à proprement parler de ce nouveau lieu de vie ne devrait pas se faire tout de suite.

Des entrées de village plus "safe"

Au conseil, la dangerosité de certaines entrées de villages a également été mise sur la table. Des dispositions seront prises pour y remédier, par exemple dans les rues Belle-Vue à Grand-Hallet, del Gotch à Moxhe, de la Gare à Bertrée, de Poucet à Villers-le-Peuplier… et d’autres encore. "La vitesse y est souvent très importante, regrette Florence Degroot, échevine de la Mobilité. On veut mettre des ralentisseurs “effets de portes” pour ralentir la cadence aux différentes entrées des villages de notre commune." Ceux-ci se trouveraient au centre de la rue et non sur les côtés, pour éviter les contournements et maximiser les effets de ralentissement.