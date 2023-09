Hannut : il frappe le ventre de sa sœur enceinte !

Cette dernière logeait son frère et une amie chez elle.

Le 6 juin dernier, la police a été appelée chez cette dame, enceinte de presque sept semaines. Bryan avait quitté les lieux après l’appel du témoin à la police.

L’habitante des lieux leur a expliqué qu’elle était entrée dans son appartement et avoir vu son frère dans le fauteuil du salon. Elle a constaté qu’il était sous influence d’alcool. Elle lui a demandé de quitter son appartement. Il s’est levé, s’est avancé vers elle, l’a insultée de "sale p…" qui allait donner naissance à "un bâtard".

Il l’a saisie à la gorge et l’a frappée au ventre. Elle lui a demandé de ne pas la frapper à cet endroit. Il lui a néanmoins porté deux autres coups. Elle s’est réfugiée dans la salle de bains. Avec le stress, elle s’était urinée dessus. "J’ai peur de mon frère mais je l’aime, avait-elle expliqué aux policiers. J’ai difficile de le voir dormir à la rue, je m’en fais mal." La dame qui se trouvait sur place et a appelé les secours a confirmé les dires de la victime.

Des menteuses ?

Cette dernière présentait des traces au cou et des douleurs au ventre. Elle a subi une incapacité de 12 jours. Bryan a déclaré que c’était sa sœur qui l’avait frappé et que les deux femmes mentaient. Il a confirmé ses dénégations devant le juge d’instruction. "C’est ma sœur qui m’a frappé, pas moi. Je l’ai repoussée. J’ai une côte fêlée, elle m’a donné des coups de poing, elle est violente et il faut savoir la maîtriser."

Devant le tribunal, il a maintenu ses déclarations tout en apportant une nuance. "Je n’ai jamais frappé de femme, avait indiqué le prévenu. Je me souviens d’une dispute, mais je ne me souviens pas de tout. Je suis désolé pour ma sœur."