Les Granges, c’était plein à craquer

Entre chien et loup, l’ambiance change petit à petit. Les rires des enfants se font plus rares. Ils se frottent les yeux. Il est temps d’aller au dodo. Les derniers guerriers continuent à sauter dans les châteaux gonflables. Les lampions s’allument, les instruments s’échauffent.

La partie festival de musique va vraiment commencer.

Un line up entre acoustique et guitares appuyées

Entre la scène du Petit bois et celle de la Grange bleue, les groupes se succèdent ; le quatuor rock Bruxellois Behind The Pines, Bérode, projet solo du chanteur, guitariste, trompettiste du groupe Dalton Telegramme. S’ensuit la prestation haute en couleurs d’un groupe de Charleroi qui se présente à force d’autodérision "Professionnel du festival “au rabais”, une belle bande de mecs pas nets, Mercadillo pour vous servir m’sieur dames".

Ils distillent un vrai ska punk festif, en français, avec des morceaux aux textes humoristiques et caustiques à la fois.

Dans la Grange bleue, Aberdeen, le tribute de Nirvana, s’installe pour rejouer, à la composition près, la prestation Unplugged que le groupe de Kurt Cobain avait assurée sur la chaîne musicale MTV dans les années 90. Si l’ambiance et le lieu se voulaient intimistes, la masse de spectateurs venue s’agglutiner au pied de la scène rendait la tâche parfois compliquée au groupe. Le batteur avait troqué ses baguettes contre des balais ou des rods pour des percussions toutes en légèreté. Le violoncelle accompagnait en douceur la basse et les guitares acoustiques afin de laisser place à la voix puissante et contenue du chanteur.

Le groupe a terminé le show en proposant trois morceaux supplémentaires qu’ils ont eux-mêmes adaptés pour être joués en version acoustique, notamment le célèbre Lithium et le politiquement incorrecte Rape me.

La soirée s’est terminée avec un site de festival plein à craquer d’un public prêt à en découdre avec les reprises de MotherCover et son set explosif. Franz Ferdinand, Green Day, The Cure et même Britney Spears, les amateurs de bonne ambiance et de covers ne s’y sont pas trompés. Ils reprenaient en chœur les plus grands succès des années MTV.