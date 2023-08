Le skatepark de Hannur inauguré et déjà approuvé

Le skatepark de Hannut, c’est avant tout un bel exemple de participation citoyenne. En 2021, une réunion interactive était organisée en compagnie des jeunes skateurs de la commune. Le type de modules, l’agencement du terrain…: chaque phase de la création a été soumise à l’approbation des jeunes hannutois. Parmi eux, Leo, présent depuis le début et particulièrement ravi de la finalisation du projet, qui s’est exprimé vendredi lors de l’inauguration de cette nouvelle zone de jeu: "Je suis vraiment très content, on a été écoutés et le résultat correspond tout à fait ce qu’on attendait". Le jeune homme a d’ailleurs pu en profiter, et ce depuis quelques semaines: le skatepark est en effet ouvert au public depuis mi-juillet environ, et remporte un franc succès auprès de la population.