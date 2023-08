Le collectif DgrasD organise une résidence d’artistes à l’ancienne piscine communale de Hannut, dès samedi

Mais comment l’idée d’une résidence d’artistes à la piscine est-elle venue à Rémi ? "J’ai participé à une résidence au Vecteur, à Charleroi, et j’ai trouvé ça génial. J’ai donc voulu faire de même dans la région en rassemblant des artistes. J’ai alors cherché un endroit, c’est là que j’ai contacté le centre culturel de Hannut", qui a été séduit par le projet et qui a momentanément remis les clés de l’ancienne piscine, celle-ci devenue il y a quelques années un espace culturel.

Les artistes travailleront de concert durant une semaine, du 26 août au 1er septembre. "La résidence se déclinera en deux axes, ajoute le Hannutois. D’une part des ateliers d’écriture, des mises en images et des découvertes techniques comme la sérigraphie par exemple." D’autre part, la création d’œuvres, ceci dans le but de remplir l’espace mis à leur disposition par le centre culturel qu’est l’ancienne piscine.

Aquatique, "thème de circonstance"

"Aquatique", c’est le thème donné à cette résidence. "C’est une thématique de circonstance et assez large, justement parce qu’on veut laisser un maximum de liberté aux artistes-résidants dans leur processus de création, dans la lignée de l’esprit du collectif", ajoute Rémi, qui précise par ailleurs que DgrasD prône des valeurs sociales et environnementales.

Les neuf artistes qui prendront part à la résidence seront à leurs aises durant une semaine, puisque chaque espace de la piscine, du bassin aux vestiaires, sera employé ou aménagé: "Les vestiaires seront les chambrées et espaces de vie des artistes qui logeront sur place. Le hall d’accueil fera office de salon et de bar, à la fois pour les artistes et les visiteurs de l’exposition (NDLR: celle qui succédera à la résidence) ." La pièce auparavant réservée aux maîtres-nageurs, fermée, au calme et munie de prises électriques, servira aux graphistes, qui pourront s’y poser avec leurs ordinateurs.

Quant au vaste bassin vidé de son eau, "il servira d’atelier principal, avec diverses zones de travail". Les bords de la piscine accueilleront également une bibliothèque inspirante ; durant l’exposition, le marché des artistes y prendra place. "Il y aura aussi une chambre noire pour la sérigraphie et un salon de thé pour lire, se reposer, boire un thé ou un café." Le bassin et ses abords, le hall d’accueil et les douches serviront de galerie durant l’exposition. "On va aussi créer une fresque collective en amidon sur les vitres."

L’exposition se tiendra les vendredi 1er (vernissage de 19 h 30 à 22 h), samedi 2 (de 13 h 30 à 18 h) et dimanche 3 septembre (de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h). Les artistes-résidants pourront continuer à créer durant ces trois jours. Infos au 0472/09 94 05 ou à remidejonghe9@gmail.com