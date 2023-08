Le festival Les Granges cultivent la ruralité musicale à Abolens: "On est plutôt sur de la chanson française, du ska, de la musique folk"

La formule miracle pour y arriver, c’est d’abord une équipe de base de 15 bénévoles qui est renforcée par une soixantaine d’autres durant le week-end. Ensuite, c’est l’affiche. "Bien entendu, on ne va pas prendre des artistes mainstream, souligne Sébastien Laruelle. On est plutôt sur de la chanson française, du ska, de la musique folk." Des artistes qui demandent néanmoins un cachet mais qui font aussi un effort pour se produire dans cet événement à taille humaine. "On a un budget d’environ 30 000 €. Et le fait d’avoir un festival gratuit pour le public, c’est aussi un argument de négociation, poursuit Sébastien Laruelle. Vis-à-vis des artistes mais aussi des sponsors et des pouvoirs publics qui nous subsidient. Et puis, on couvre aussi une partie de notre budget grâce aux ventes de boissons et de nourriture."

Là aussi, pas question de tomber dans la démesure puisqu’au fil des éditions, le festival renforce sa "green attitude". Gobelets réutilisables, déco en matériaux de récup’ et toilettes biologiques sont devenus la norme. Et en ce qui concerne l’alimentation, ce sont les producteurs locaux qui sont fournisseurs. "Le pain vient de Lens-Saint-Rémy et la viande de la boucherie du village, détaille Sébastien Laruelle. Et cette année, on a notre nouvelle bière, l’Aboline, qui est brassée à la brasserie du Flo, à Blehen."