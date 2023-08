Ce vendredi, la MJ de Hannut fait son cinéma en plein air à Avernas avec le film "À contre-sens"

Cette année, pour en accueillir davantage, c’est sur la place devant les locaux de la MJ que le film sera projeté, dès 21 h. Ce sera À contre-sens, un film pour ados réalisé par Domingo González. Ça raconte l’histoire de Noha, 17 ans, qui doit tout quitter pour emménager dans le luxueux manoir de son nouveau beau-père…

La projection est gratuite, mais il est souhaitable de réserver. Et ce n’est pas la peine de venir avec son siège de jardin puisque les organisateurs de la MJ se chargent de tout. "On a environ 80 places disponibles, détaille Cédric Amelethlou. Des chaises, mais aussi quelques transats et des fatboys (NDLR: des gros fauteuils pour se mettre à plusieurs) pour donner une ambiance estivale."

Le site sera accessible dès 18 h, avec toutes sortes d’animations prévues pour les jeunes et pour les familles. Il y aura à boire et à manger. Et même du pop-corn pour se mettre dans une ambiance cinoche.

Et si la météo est capricieuse ? "On a un plan B, rassure l’animateur de la MJ. On a de la place dans nos locaux. Si jamais il fait vraiment trop humide, la projection se déroulera donc là. On prendra la décision vendredi matin."

Mais pluie ou pas, intérieur ou extérieur, la MJ compte bien faire de cette soirée d’été une grande réussite pour les jeunes et les moins jeunes.

Réservations à contact@mjhannut.be