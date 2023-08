Le bien connu Jeannot Christiaens est décédé ce lundi

Jeannot Christiaens est né à Hannut le 29 mai 1942 et s’unit à Monique Leroy en septembre 1967. Le jeune homme est très courageux, travaillant de nuit à la Poste de Bruxelles. Le jour, il travaille comme sous-traitant pour le compte de sociétés de travaux publics. Il effectue dans ce cadre des travaux de terrassement.

Jeannot et Monique fondent leur société en 1970. Monique s’implique à fond, n’hésitant pas à apprendre la conduite du camion. Le couple crée ensuite sa propre centrale à béton. La société va très vite prospérer avec de gros chantiers comme la construction de l’autoroute E40, le TGV et plus tard l’implantation d’éoliennes. Et ce sont maintenant leurs enfants qui perpétuent l’entreprise familiale.

Jeannot était une personne très gentille. "C’était un papa poule, s’exprime l’une de ses filles, Sabine. Avec un petit air malicieux et toujours un petit mot pour rire. Il a toujours été très courageux et rigoureux dans son travail."

Tout le monde l’appelait Jeannot et c’était Papou pour ses enfants et ses neuf petits-enfants. Il a aussi un arrière-petit-fils. "Papa reposera à côté de notre sœur Fabienne décédée l’an passé."

Aussi connu dans le cyclisme

La famille Christiaens est aussi connue dans le cyclisme. Coureur indépendant, Jeannot possède quelques titres de 1960 à 1966. En 1960, il sera premier au général de Liège-La Gleize en juniors, 2me au général du Tour de la province de Liège et vainqueur à Pépinster en amateurs en 1964.

Jeannot et Monique ont aussi été impliqués dans le jumelage Hannut-Kaplan. Ils ont d’ailleurs fait de nombreux déplacements à Kaplan.

Visites ces jeudi et vendredi de 17 à 19 h 30 au funérarium Delarbre, à Lincent. Les funérailles auront lieu ce samedi 19 août à l’église de Cras-Avernas à 10 h 30.