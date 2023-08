Un pop-up store et des photos chapeautées à découvrir à Hannut

"J’ai rencontré Annveronike parce que j’ai été invitée au Royal Ascot à Londres et il me fallait un chapeau, raconte la chasseuse d’image, également opticienne bien connue à Hannut. J’avais déjà vu son compte Instagram qui me parlait beaucoup, donc j’ai essayé de la retrouver et j’ai été chez elle chercher mes chapeaux. Plus tard, lorsque Martine (NDLR: du service des affaires économique, qui met le bâtiment à disposition) m’a lancé l’idée de l’expo, je me suis dis qu’on allait combiner les deux pour créer quelque chose d’original, et en même temps booster mon amie modiste."

Ainsi, dans la petite pièce "découverte" de l’ancien hôtel de ville de Hannut, trônent plus de 50 photos, de Hannut à New York, en passant par Tanger ou Zagreb, accrochées au mur avec leur titre. "C’est mon frère qui a passé toutes ses vacances à trouver les noms, il les connaît toutes par cœur. D’ailleurs, il ne devait initialement y avoir que 15 photos, mais lorsqu’il a fallu faire un choix, je n’ai pas pu trancher." Mais ce n’est pas encore la totalité de l’histoire photographique de Claire, dont la passion remonte à son enfance. "J’immortalise depuis longtemps, donc j’ai aussi des plus anciennes photos qui attendent sur des pellicules. Je sais qu’il y a des moments de ma vie ou j’ai fait des photos magnifiques."

Chapeau bas

En contrebas des illustrations sont exposés les chapeaux d’Annveronike, ancienne architecte aujourd’hui modiste. Comme pour Claire, c’est la première fois que son travail est exposé en physique. "Je porte des chapeaux depuis que je suis toute petite, et à force d’en acheter, j’en ai eu marre d’acheter ceux des autres. J’ai commencé à en faire pour moi-même. Mais à force, j’ai trouvé ça extrêmement plaisant d’explorer des nouvelles matérialités dans des différents types de chapeaux. Car c’est vrai, un chapeau n’est pas un accessoire très répandu à l’heure actuelle, alors que c’est pourtant ce qui complète la tenue, ce qui donne du caractère à son personnage."

De la cagoule à la cloche, en passant par le suroît, le chapeau imperméable des marins, il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les matières.

"Il y en a qui sont clairement immettables, d’autres qui sont des expériences, d’autres plus classiques. Cela dépend aussi des inspirations que j’ai eues pour la confection de la pièce, et elles sont multiples !" Si toutes les matières premières sont belges, elles ne sont pas toutes issues de la récupération. "Il y en a en silicone par exemple, la réutilisation est compliquée. Mais certaines pièces sont rattachées à des écharpes ou autre, qui sont de deuxième main."

Avis aux amateurs, l’exposition "Un autre regard" est installée jusqu’au 30 septembre, et les œuvres sont à vendre !