Amputé de la jambe gauche, Patrick (61 ans) a participé au Marathon de Hesbaye à Hannut: "Les premières années après mon accident, je n’osais pas sortir de chez moi"

"Serrez à droite". Nous sommes au deuxième kilomètre de la course et, au milieu des dizaines de participants qui se sont élancés pour le marathon, quatre handbike doivent se frayer un chemin en slalomant et en indiquant leur présence. Car ce Marathon de Hesbaye avait ouvert ses portes à ces engins qui ressemblent à des vélos mais où on pédale avec les mains.