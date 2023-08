Beau Vélo de RAVeL à Hannut: "C’était noir de monde, je n’en croyais pas mes yeux" (Photos et vidéo)

"J’ai fait tout l’itinéraire en tandem avec Olivier Colle (NDLR: animateur sur VivaCité) en direct à la radio. Nous n’avons pas eu de pluie de toute la balade. Dès qu’on a démarré, le soleil est apparu et il a vraiment fait beau", explique Niels s’ Heeren, l’échevin du Tourisme hannutois, qui craignait pourtant que certains participants se découragent à cause de la météo.

"Honnêtement, quand on a démarré, je me suis dit “Aïe, aïe, aïe”. Ce matin, sur le village, ce n’était pas full. Mais quand on est arrivé à l’école de Grand-Hallet, c’était noir de monde, je n’en croyais pas mes yeux."

Évidemment, les conditions climatiques du matin ont rendu le sol humide. Certains ont failli être découragés mais sont quand même venus. "J’ai failli ne pas venir. A dix minutes près, je ne venais pas car on a ramassé une grosse douche un quart d’heure avant. Quand je suis parti de chez moi, il ne pleuvait plus. Une fois arrivé ici, il s’est remis à pleuvoir… Nous avons attendu au centre médical que la météo se calme puis nous sommes partis avec le groupe", explique Fernand, qui a participé au parcours avec son vélo électrique. La raison de sa persévérance ? La volonté d’être présent. "J’avais vraiment envie de participer."

Le vent, aussi

Certains endroits venteux ont rendu la tâche plus complexe aux cyclistes sans assistance électrique. "Pour ceux qui étaient à vélo ordinaire, c’était un peu compliqué de rouler contre le vent à certains endroits. Je les ai vus avancer non sans peine à certains endroits du parcours", sourit Fernand.

Tout est bien qui finit bien finalement pour l’étape hannutoise du Beau Vélo de RAVeL. Une fois la course terminée, tous les participants, et pas qu’eux, se sont retrouvés au village festif afin de partager un moment en musique (avec notamment Jean-Luc Fonck) et autour d’un verre.

"Nous menons des actions pour mettre en avant le vélo"

Le trajet a été créé dans la volonté de faire découvrir les beaux paysages et villages de Hannut mais aussi de promouvoir la mobilité douce. "C’est un parcours inédit créé par Éric Mottet, en collaboration avec l’Office du tourisme", qui a chapeauté l’organisation de l’événement, comme l’explique Martine Noël, responsable de l’ASBL Gestion centre-ville. "L’idée était de montrer le plus de paysages possible: des châteaux, des espaces paysagers de qualité… On a aussi dû vérifier qu’on ne passait pas par des axes trop fréquentés par des voitures. Il y avait à la fois des contraintes de sécurité et en même temps la qualité du tracé."

Deux balades étaient proposées aux participants: une pour les familles, un peu plus courte, et une seconde de 30 km. "Ça permet de promouvoir la ville et de la mettre en avant. À Hannut, nous menons pas mal d’actions pour mettre en avant le vélo", se réjouit Niels s’ Heeren. Et pour les participants aussi, le parcours a permis de découvrir, ou tout simplement de profiter, de belles vues sur cette partie de la Hesbaye.

D’ailleurs, des Belges venus de loin se sont déplacés pour l’occasion. "Il y a vraiment des gens qui viennent des quatre coins de la Wallonie, c’est génial. Après la balade, c’est l’occasion de boire un verre avec des amis et la famille", ajoute l’échevin avec enthousiasme.

Les participants étant présents en nombre, il fallait encadrer la balade pour parfois gérer le trafic avec les voitures, entre autres situations. "Le nombre de personnes nous convient car il faut maîtriser tout ça. Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. Les deux clubs cyclo, les bénévoles… Vraiment un grand merci à eux."