Beau Vélo de RAVeL ce samedi à Hannut: voici comment la mobilité douce prend ses marques sur le territoire

Après 2006, 2012 et 2018, pas étonnant que la RTBF revienne en terre hannutoise puisque le vélo y est particulièrement le bienvenu. Depuis quelques années, les autorités communales tentent en effet de faire de la place à la mobilité douce et plus particulièrement au vélo.

"On voit que dans des villes voisines comme Landen, à quelques kilomètres de chez nous, il y a des vélos partout, note Florence Degroot l’échevine de la Mobilité. Pourquoi pas chez nous alors que Hannut se prête parfaitement à la pratique du vélo étant donné qu’il y a peu de relief."

Cela fait déjà quelques années que la Ville a entrepris de réaliser un contournement lent reliant le centre de Hannut aux différents villages. Plusieurs voiries sont désormais dédiées à la mobilité douce et une piste cyclo-piétonne a été aménagée entre la Saline et l’avenue Paul Brien. "La liaison douce du chemin de la Gohale est en cours d’aménagement, poursuit l’échevine. Elle permettra de relier Thisnes et Crehen au centre scolaire. Deux autres dossiers de liaisons en site propre sont aussi à l’étude vers Merdorp et vers Grand-Hallet."

Toujours au rayon vélo, la Commune a récemment fait l’acquisition de 15 vélos qui seront mis en libre-service dont 5 à assistance électrique. "Au départ de l’administration communale, ils pourront être utilisés via une application, explique Florence Degroot. On a aussi l’application Ride & Buy qui poursuit son développement." Pour rappel, il s’agit de récompenser les Hannutois qui utilisent leur vélo comme moyen de transport, en leur fournissant des bons d’achats dans les commerces locaux. "Depuis 2021, il y a déjà plusieurs milliers de kilomètres parcourus pour près de 300 utilisateurs de l’application", détaille l’échevine de la Mobilité. Des chiffres qui sont appelés à s’étoffer davantage dans les prochains mois puisque les infrastructures mises en place par les pouvoirs publics inciteront les Hannutois à utiliser davantage leur vélo.