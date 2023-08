Pas de sortie d’ULM à cause du mauvais temps ce dimanche à Hannut

Alors ? Mercredi soir, les membres du club d’Avernas-le-Bauduin ont pris la décision de reporter la quatrième journée, la journée-phare, de ce dimanche de quelques jours. "Elle aurait dû avoir lieu ce dimanche 6 août, on va la reporter au 15 août", explique Dominic Morrenne, président de l’Aéroclub de Hesbaye. "On a suivi les prévisions météo, cela s’est confirmé au fil des jours. Les nuages seront bas, les températures basses aussi et il y aura des rafales de vent…" Autant d’éléments qui ont eu raison de l’espoir des membres du club.

Va pour le 15 août qui est un mardi, certes, mais un jour férié. "Il devrait faire bon. On a dû aussi voir avec la Commune. Et le 15 est un jour qui convenait."

Le 15 août donc, l’Aéroclub de Hesbaye fêtera une dernière fois ses 40 ans sur la thématique qui lui est chère: l’évolution de l’ULM. Une journée au cours de laquelle ses membres montreront l’évolution technologique énorme parcourue par le monde de l’ULM depuis 1983. "Notre club est né quasiment en même temps que l’ULM", explique Dominic Morrenne. Le club hannutois montrera aux curieux des ULM de toutes les époques, de la toute première machine du club aux ULM les plus performants et récents. Une démonstration au sol mais aussi dans les airs. "Ici, ce sera plus des ULM en vol. Les spectateurs pourront voir les plus anciens mais aussi les machines de maintenant." L’aéroclub mise sur un large public si le beau temps est de la partie. "Entre 300 et 1000 personnes, s’il fait beau." Et à coup sûr, cette quatrième journée sera, tout comme les trois premières, couronnée de succès.