Le Beau Vélo de RAVeL avec Sttellla et Véronique Gallo à Hannut

L’occasion pour l’animateur vedette, Adrien Joveneau, de fêter ses 25 ans de périples en deux-roues à travers la Wallonie. Un anniversaire qu’il fête cet été au fil des différentes étapes avec des personnalités locales. Pour cette étape hannutoise, c’est la comédienne Véronique Gallo qui devrait monter en selle à ses côtés pour une étape de 30,8 km à travers les différents villages hannutois.

Gratuit mais sur inscription

Le point de départ est connu. Il fallait un endroit assez dégagé, mais pas trop éloigné du centre. C’est donc dans le zoning, à proximité de la caserne des pompiers (et du RAVeL) que les 2 000 cyclistes attendus prendront le départ peu après 13 h pour Villers-le-Peuplier, Crehen, Thisnes, Grand-Hallet, Avernas, Cras-Avernas, Trognée, Poucet, Abolens et Blehen… Le troupeau de vélos va faire le tour du grand Hannut avec une halte prévue vers 14 h à Grand-Hallet. Le retour est prévu vers 16 h dans le zoning.

Après l’effort, le réconfort puisque, sur le podium de la RTBF, plusieurs concerts sont prévus. On attend Sttellla qui viendra déverser toute sa belgitude en Hesbaye mais aussi 98 % Maximum Soul, le célèbre groupe de cover. Bref, de l’ambiance.

Cette grande fête du vélo est bien entendu gratuite mais pour des raisons logistiques, il faut s’inscrire ( https ://bit.ly/3pYuusj) au préalable. De même, pour canaliser les flots des visiteurs, la Ville rappelle que six parkings sont gratuitement accessibles dans le centre-ville dont un pour les PMR (tout près de la caserne des pompiers) et un pour les motor-home (derrière l’académie). Mais pour les Hannutoises et les Hannutois ou les gens de la région, le mieux c’est encore de venir directement à vélo.