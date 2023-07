"Love, Liebe, Amor": l’amour dispensé en quatre leçons au théâtre de Hannut

Leçon 1: tout, tout, tout, vous saurez tout sur… le plaisir féminin. Blouse blanche, lunettes cerclées, regard perçant et licencieux, Claire Godet, sexologue clinicienne, joue des doigts sur son instrument "Do Re Mi Fa Si La Re Do" et nous parle sans ambages de sa libido.

Leçon 2: la nature ! La nature ! C’est le jardin extraordinaire. Ou comment on apprend que les hommes, pardon, les oiseaux, sont donc de nature volages et si faibles devant un beau plumage ou un séduisant ramage.

Leçon 3: la vie de couple, toute une aventure ponctuée de "euh oui, je t’aime", de circonvolutions, de concessions, de hauts cris d’amour ou de gueule, pour un oui ou pour un cadre.

Leçon 4: et l’amour, c’est aussi le simple et émouvant qui rythme toute une vie, s’égrenant de "cup of tea" en "give me a kiss", pour un flegmatique et tendre couple so british.

En proposant ce type de spectacle itinérant, lors duquel le public va de scène en scène, le centre culturel de Hannut vise non seulement le divertissement du public mais aussi la mise en avant du patrimoine de la commune. "On a de magnifiques châteaux que les Hannutois n’ont jamais vu", confie Adrienne Quairiat, directrice du centre culturel, qui ajoute concernant la pièce en quatre actes jouée au château Snyers que "c’est une façon de découvrir le théâtre différemment. Et ici, ça s’intégrait vraiment bien dans l’espace. Le spectacle convient bien et permet de découvrir les différents aspects du parc."