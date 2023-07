La première édition du Red festival d’Avin, à Hannut : musicale, chill, colorée et gustative (Photos)

Là, les festivaliers vont et viennent entre les bars, la scène extérieure et la grande serre, cette dernière qui abrite une plus petite scène mais aussi la cuisine. À l’extérieur, des mange-debout et des transats accueillent les épicuriens qui sirotent, mais surtout, qui picorent les mets imaginés par le traiteur. Une bonne mangeaille qui nimbe de ses arômes gourmands tout l’espace de fête.

Plus de 400 festivaliers

Pendant que les uns dégustent, les autres s’enivrent des sons proposés par les artistes invités pour l’occasion. On épinglera d’ailleurs les Bretons indie folk de Broken Back, qui mettent le feu sur le coup de 23 h 30. Les percussions détonantes et les vibes déjantées de ce trio voix, batterie et guitare enthousiasment le public de ses sonorités tantôt rocks, tantôt tropicales, tantôt électroniques…

En tout, l’événement a rassemblé plus de 400 festivaliers, servis par un staff serviable et super-accueillant.