Coupe de Belgique : Hannut se fait peur inutilement à Honsfeld

Les Hannutois ont obtenu le droit de se rendre à Aywaille, la semaine prochaine, pour le deuxième tour de cette Coupe de Belgique. Les gars de Jofray Hella ont en effet battu Honsfeld, pensionnaire de P2C. Une victoire qui s’est dessinée grâce à un doublé de Tom Louis et "Sousou" Jamart. "On a livré une excellente première période et le score aurait dû être de 0-3 à la pause, commente le coach hannutois. Il y avait du rythme et pas mal de mouvements. Au retour des vestiaires, on double la mise et puis on se fait peur."