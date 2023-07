De Hannut à Waremme, en passant par Huy et Saint-Georges : on a bien fêté le 21  juillet (Photos et vidéo)

De l’autre côté de la rue, Romain, accompagné de ses parents et de son frère, partage le même avis. «Le cortège, c’est l’occasion de faire la fête le 21 juillet.» S’il est impatient de découvrir les chars, il sait déjà que c’est celui de Blehen qui sera… le plus beau (étant donné qu’il est lui-même Bléhinois, on peut douter de son objectivité). «Ils l’ont décoré sur le thème de la campagne.»

Cortège du 21 juillet à Hannut

14 h 20. Des cracheurs de feu animent le centre-ville en attendant le début du cortège. Ce qui n’est pas pour déplaire à Marilyne. «Ils sont vraiment doués. J’en ai profité pour faire plein de photos.»

Dans la rue Albert Ier, attablés devant les Caves de Hesbaye, Axel Godar, Audrey George et leur fils Gabriel, qui habitent tout près, s’apprêtent à découvrir le cortège. «En général, on est en vacances à cette période», explique Audrey. Ce sera aussi une grande première pour les parents d’Axel qui ont fait le déplacement depuis Grand-Bigard. «On a sacrifié le défilé aérien pour venir ici», s’amuse Solange. Et si tout le monde a envie de découvrir le défilé, «on est surtout venus pour Gabriel». Et vu comme il a crié «Regarde, Maman! Ça commence!», quand le premier groupe est arrivé, l’idée était plutôt bonne.

Un dragon, des ours, des Écossais…

Ce premier groupe, c’était des «Asiatiques», accompagnés d’un dragon qui se montrait particulièrement affectueux avec la foule. Ils ont rapidement été suivis par une fanfare, des ours andennais, des Écossais en kilt, des médecins et infirmiers et un peu déjantés, un groupe qui interprétait à merveille «La 4L» de Jacky… Tout ça sous les regards amusés d’une foule qui ne regrettait visiblement pas d’avoir fait le déplacement. «Il y a de la bonne musique, une belle ambiance, sourit Geneviève Gliber. Il y a du soleil. Les gens s’amusent. C’est une super journée.» Et puis, une fois le dernier groupe passé, une armée napoléonienne en campagne, les rues se sont petit à petit désemplies, laissant des confettis sur le sol et des sourires sur les visages des petits comme des grands.

21 juillet à Huy-Waremme ©EDA

C’était doublement la fête pour Christophe Collignon, qui fêtait ses 54 ans

À Huy, on a parlé de fraternité, d’entraide et des gros projets qui devraient redynamiser la ville.

21 juillet à Huy-Waremme ©EDA

Ce 21 juillet à Huy, les festivités ont débuté à 11 h par la cérémonie du Te Deum en la collégiale. L’abbé Michel Teheux y livrait un discours vibrant sur les valeurs de fraternité et d’entraide indispensables à un vivre-ensemble harmonieux.

Après la traditionnelle photo sur les marches, le cortège s’est dirigé vers l’hôtel de ville où Éric Dosogne, bourgmestre f.f., était entouré du peu d’élus présents, le conseil étant visiblement sous-représenté en ce jour de fête nationale.

Éric Dosogne a d’abord prononcé quelques mots d’accueil avant de souhaiter un heureux anniversaire au bourgmestre en titre, Christophe Collignon, qui fêtait ce jour ses 54 printemps.

Le ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville prononçait alors le deuxième discours fort de la journée. Après avoir énuméré les difficultés rencontrées depuis les inondations de 2021, la flambée des prix de l’énergie et la défiance de la population par rapport à toute forme d’autorité, il a axé son message sur la proximité avec les Hutois afin de rendre sens à l’action. «Il est temps d’envisager l’avenir sereinement grâce au Plan de Ville dont les multiples chantiers devraient s’achever dans un futur proche. La Ville de Huy pourra alors s’enorgueillir d’une rive gauche redynamisée – l’inauguration étant prévue le 7 octobre prochain –, d’une cité administrative opérationnelle en 2026, d’une attractivité touristique boostée par le téléphérique et d’un centre aqualudique flambant neuf. De quoi placer Huy comme pôle incontournable entre Liège et Namur.» Th. D.

La Garden du 21 à la Guinguette de Yernawe

21 juillet à Huy-Waremme ©EDA

La Guinguette de Yernawe célèbre son 65eanniversaire en cette année 2023. Et la Guinguette en mode «fête nationale», c’est depuis 2018, initiée par tous les comités de quartier qui souhaitaient marquer le 21 juillet. Du boulevard à celui du Centre, de la Tincelle à Yernawe qui a lancé l’idée. «Nous y joignons aussi toutes les ASBL qui gravitent autour, sans oublier l’ancien comité de Dommartin», souligne Dilek Kelleci, présidente du Comité de Yernawe.

Le 21 juillet, c’est la fête de tous les citoyens de la commune, avec un sponsoring quasiment exclusif de sociétés rattachées à Saint-Georges. Mais aussi de plus loin avec un cercle qui s’élargit chaque année, grâce à la pub et au bouche-à-oreille. Des châteaux gonflables au stand de nourriture, des bars aux cocktails. Avec 3 DJ (dont DJ Olivier, de Saint-Georges aussi ) sur le podium, l’ambiance n’a fait que monter en puissance au long de la soirée ponctuée par le national feu d’artifice tant attendu… et regardé, parfois de loin dans les campagnes. J. L

À Waremme, on a mis en lumière un ancien déporté et un ancien résistant

Quatre hélicoptères ont survolé le centre de Waremme dans le cadre de la célébration de la fête nationale.

21 juillet à Huy-Waremme ©EDA

Les commémorations du 21 juillet ont débuté à 14h à Waremme avec le Te Deum qui s’est déroulé en l’église Saint-Pierre et qui a été suivi d’un hommage à l’abbé waremmien Fraipont-Ndagijimana, qui a œuvré au service des jeunes et des plus démunis.

C’est à 15h qu’a eu lieu la cérémonie aux stèles sur la place du Roi Albert Ier, en compagnie des autorités locales. Jacques Chabot, le bourgmestre, a pris la parole devant les associations patriotiques pour célébrer ce qui sera vraisemblablement son avant-dernier 21 juillet en tant que maïeur. «Ce 21 juillet, c’est l’occasion de rappeler notre attachement aux idéaux de démocratie, de tolérance, de solidarité et d’amitiés sociales, c’est aussi l’occasion de se souvenir de nos héros de guerre», a-t-il lancé.

L’échevin en charge, Julien Humblet, a quant à lui rappelé l’importance de rester attentif aujourd’hui. «Le contexte actuel présente des similitudes avec les années 30, la montée des nationaux populistes ressemble de plus en plus à cette passion pour la force et les régimes d’autorité qui ont tenté de balayer les démocraties.»

Raymond Schmitz, 75 ans, président de l’association Souvenir et civisme, créée à l’initiative de Guy Coëme, a, pour sa part, mis en lumière les deux derniers anciens combattants qui ont participé à la guerre de 40 : un ancien déporté du travail obligatoire âgé de 101 ans et un ancien résistant bientôt âgé de 98 ans. «Aujourd’hui, on oublie trop, c’est difficile de trouver des personnes qui ne demandent rien et qui viennent juste pour le comité», a-t-il déploré.

Appelés en intervention, les pompiers n’ont pas pu mettre à l’honneur leurs nouveaux sous-officiers, comme c’était prévu. Après le verre de l’amitié devant le syndicat d’initiative, quatre hélicoptères ont survolé le centre de Waremme sur le coup de 16h40. L.C.