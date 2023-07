Des digues et zones d’inondations temporaires à Hannut

Des digues et des zones d’inondation temporaires: tel est le projet qui a été voté ce lundi au conseil communal de Hannut, afin de remédier aux problèmes récurrents des fortes pluies. Un marché public de travaux va en effet être lancé pour réaliser trois digues et zones d’immersion dans différents villages: les rues Loriers et des Anges à Crehen et la rue Joseph Kinnart à Grand-Hallet. Coût estimé des travaux: 235 000 €, dont 80% seraient subsidiés par le Service public de Wallonie (SPW). À terme, huit zones devraient voir le jour sur l’ensemble du territoire. Une initiative qui s’inscrit dans un combat plus global de la Ville, qui a fait des inondations une de ses priorités pour les années à venir.