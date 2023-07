Que va devenir le bâtiment de l’école Saint-Coeur de Marie à Hannut ?

Le pouvoir organisateur a rencontré les autorités communales hannutoises pour leur présenter ses plans "car on a l’habitude de travailler avec les écoles en toute transparence", explique aujourd’hui le bourgmestre hannutois, Manu Douette. "On a pris acte de la décision, on leur a dit qu’on était à leur disposition. C’est un acte posé après une réflexion." Le PO a demandé à la Ville un coup de main pour réfléchir à la mobilité, ce qui sera fait.

la Ville de Hannut pourrait-elle être intéressée par le bâtiment ? Non, clairement non. Par contre, ce bâtiment fera partie d’une réflexion que la Ville de Hannut a annoncé mener sur la rénovation urbaine. "C’est un projet à 15 ans. On doit imaginer des poches sur lesquelles on veut des améliorations." Et clairement, le bâtiment de l’enseignement catholique, qui sera à un moment ou à un autre mis en vente, pourrait être intégré à la réflexion. "C’est intéressant de l’intégrer à la réflexion, ajoute le bourgmestre hannutois, mais ce n’est pas pour cela qu’on va s’en occuper. On a déjà en charge l’enseignement communal et c’est bien assez." Mais "nous joindre à la réflexion comme n’importe quel porteur de projet, c’est intéressant".