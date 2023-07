Notre balade à vélo, dans les villages de Hannut et le long du Geer

Balade Hannut-Geer. ©EDA

Une fois sur votre vélo, vous monterez sur le RAVeL 127, jusqu’au point-nœud 29, en direction de Braives. Depuis cette ancienne voie ferrée, et les chemins de campagne qui suivront, vous aurez l’occasion d’admirer des paysages typiquement hesbignons : des champs à perte de vue… et des éoliennes.

Balade Hannut-Geer. ©EDA

Une fois arrivé à Lens-Saint-Remy, vous devrez rallier le point-nœud 27. Faites attention à bien suivre les plaques indicatives, car il faut tourner deux ou trois fois et on a vite fait de se tromper. Quand vous aurez atteint le fameux point-nœud 27, vous tomberez sur le Carmel de Lens-Saint-Remy (forcément). De là, vous devrez continuer tout droit et longer l’église juste après laquelle vous devrez tourner à droite et puis, tout de suite à gauche dans la rue Dessous le Moustier (il y a de bonnes chances que vous passiez à côté de la vieille plaque toute tordue).

Ensuite, vous parcourrez environ cinq kilomètres à travers la campagne et Lens-Saint-Servais, avant d’arriver à Omal. N’oubliez pas de tourner à gauche juste après le dépôt du TEC. À cet endroit, vous serez tout près des cinq tumuli d’Omal.

Près de la réserve naturelle du Haut-Geer

Un peu avant d’arriver au point-nœud 30, vous passerez devant l’entrée de la réserve naturelle du Haut-Geer. Si vous souhaitez y faire un tour, n’oubliez pas de vous munir d’un cadenas pour attacher votre vélo, car ils sont interdits dans la réserve. Et comme, malheureusement, il n’y a pas d’endroit dédié à l’arrimage des vélos, vous devrez vous débrouiller avec la grille.

Attention! Ce n’est pas indiqué (ou alors on a raté le panneau), mais lorsque vous êtes sur la rue du Manil, un peu avant un carrefour avec une rue en cul-de-sac, vous devez prendre à gauche sur un petit sentier qui se trouve à hauteur d’un passage piéton. Une fois arrivé sur ledit sentier, vous longerez le Geer, une rivière qui prend sa source à… Geer.

Balade Hannut-Geer. ©EDA

Du Geer, du Geer, du Geer

Sur ce petit sentier, si vous faites abstraction du bruit de fond généré par le zoning voisin, vous aurez l’impression d’être perdu en plein milieu de la nature. Un peu plus loin, une table vous permettra de vous mettre à l’aise pour boire un coup ou casser la graine. Et si vous êtes à court de vivres, en allant un peu plus loin sur votre itinéraire, vous tomberez sur le shop d’une station-service, qui vous permettra de procéder à un petit ravitaillement.

Sur le sentier, vous trouverez de quoi vous reposer. ©EDA

Et à partir de la pompe à essence, ce n’est pas compliqué, c’est tout droit. Vous verrez que la route n’est pas des plus bucoliques, mais vous n’y resterez pas longtemps. En effet, juste avant le panneau d’agglomération annonçant l’arrivée à Lens-Saint-Servais, vous devrez prendre à droite sur un petit sentier qui ne manque franchement pas de charme. Encore une fois, vous aurez l’impression d’être perdu en pleine nature. De là, vous arriverez rapidement à Abolens, un des nombreux villages hannutois.

Un peu après le point-nœud 28, vous passerez à hauteur des sources du Geer.

Vous arriverez ensuite assez vite à Blehen. Faites attention en sortant du village. Lorsque vous arriverez à un carrefour avec un grand crucifix, ce n’est pas indiqué, mais vous devrez tourner à droite. Vous poursuivrez ensuite sur des routes de campagne pendant quelques kilomètres, en direction de Bertrée et Avernas-le-Bauduin. Vous retomberez ensuite sur le RAVeL 127, où vous n’aurez plus qu’à rouler tranquillement sur quelques kilomètres avant de revenir à la gare de Hannut.

La balade en pratique

Intitulée la «Rafraîchissante», cette boucle se base sur le réseau points-nœuds. Voici l’itinéraire à suivre : après être monté sur le RAVeL à hauteur de la gare, vous devez prendre la direction du point-nœud 29. Vous devrez ensuite passer par les points 29, 26, 27, 18, 30, 28 13, 8, 9, 24 et 25, avant de revenir à la gare. Si vous souhaitez vous simplifier la tâche, vous pourrez retrouver directement la balade sur l’application Cirkwi (attention, notre point de départ et celui mentionné sur l’application sont distants de quelques centaines de mètres).

Si elle est longue de 27 kilomètres, cette balade est néanmoins très facile à réaliser, car le parcours ne présente, pour ainsi dire, aucune montée. Elle est également très sûre, car elle ne passe quasiment que par des RAVeL, des sentiers et des petites routes de campagne.

Nos astuces pour prolonger le plaisir après la balade

Voici nos bons plans pour boire un verre et manger un bout après votre balade.

Balade Hannut-Geer. ©EDA

Si, après votre balade, vous souhaitez encore profiter un petit peu du centre-ville hannutois, vous aurez la possibilité de prendre un rafraîchissement sur la Grand-Place. «Les cafés qui s’y trouvent sont assez sympas et caractéristiques du centre-ville», détaille l’échevin hannutois du Tourisme, Niels S’Heeren.

Ou alors, si vous souhaitez plutôt manger une glace, «il y a Côté Vanille qui est très chouette».

Et si vous préférez un vrai bon repas, il y a HDV, qui se trouve sur la place Henri Hallet, à deux pas de la Grand-Place. «C’est une brasserie qui se trouve dans l’ancien hôtel de ville.» D’où HDV, qui signifie hôtel de ville.

Et ensuite, «il y a aussi le Bar d’O qui, lui, propose plutôt des cocktails et des tapas».

Avec l’Open beach, ce week-end

Notez également que ce week-end, c’est l’Open beach de Hannut, un tournoi de beach volley organisé au Marché couvert. Vous pourrez y boire un verre et des châteaux gonflables sont même prévus pour les plus jeunes.

Les endroits à ne pas manquer

La réserve naturelle du Haut-Geer

Balade Hannut-Geer. ©EDA

Avec une superficie de 45 hectares, la réserve naturelle du Haut-Geer constitue un véritable refuge pour l’avifaune hesbignonne. En effet, les espèces traditionnellement liées aux milieux agricoles voient leurs habitats disparaître avec l’apparition de monocultures intensives. Notez que plus de 200 espèces d’oiseaux différentes y ont déjà été observées.

Le carmel de Lens-Saint-Remy

Le carmel de Lens-Saint-Remy. ©EDA

Construit en 1343, le couvent de Lens-Saint-Remy connut bien des péripéties. Converti en ferme en 1783, il retrouva une fonction religieuse, au début du XXe siècle, après avoir été racheté par les religieuses du Carmel de Brest. Après le départ des sœurs, en 1956, le Carmel fut vendu pour redevenir une habitation privée.